19 января 2017 года зарегистрировано юридическое лицо ПАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» (НОТУ).
Об этом сообщил первый заместитель генерального директора НТКУ Александр Харебин в Facebook.
«Регистрация ПАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» состоялась. Это победа команды и людей, которые в очень кислой среде не сломались и устояли», - отметил он.
Учредителем является государство в лице Кабинета Министров. Уставный капитал составляет 2,54 млрд гривен.
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