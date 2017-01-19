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Волатильность гривни в 2017 году будет незначительной и украинская валюта будет самой стабильной в мире. Об этом говорится в обзоре аналитиков Bloomberg.

Согласно их подсчетам, инфляция в Украине в 2017 году будет колебаться в пределах 10%, что является одним из главных факторов риска для экономики страны, сообщает РБК-Украина.

Аналитики рейтингового агентства считают, что коэффициент риска для Украины в 2017 году составит 21,5%, поскольку прогнозируемый уровень инфляции превышает заложенный в государственный бюджет на 2%. Однако, среди стран, по которым делался прогноз, Украина занимает далеко не первое место.

Так, прогнозируемый уровень инфляции в Гане составляет 11,8%, Нигерии - 12,6%, Египте – 17,4%, Аргентине – 23,7%. Ну и лидирует по уровню сокращения потребительской способности населения Венесуэла с прогнозируемым уровнем инфляции в 403,5%.

Самой стабильной страной по росту цен будет Швейцария. Ожидаемый в 2017 году уровень инфляции в этом государстве составит 0,3%.

Напомним, В бюджете-2017 заложен курс гривни 27,2 за доллар при инфляции 8,1%.
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