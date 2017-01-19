В случае, если полигоны на территории Украины не будут принимать львовский мусор, его будут вывозить за границу, в частности – в Польшу. Об этом заявил журналистам городской голова Львова Андрей Садовый.

«В последнее время грузовики с львовским мусором в других областях останавливает полиция и сопровождает их обратно во Львов, чтобы они не могли выгрузить отходы на полигонах», – отметил мэр, сообщает Укринформ.

По его словам, если такая ситуация сохранится, спрессованный в брикеты и завернутый в целлофан мусор львовяне будут вывозить за границу: «Я вчера говорил с нашими городами-партнерами и ожидаю от них информацию. В частности, у нас в Польше есть десять городов-партнеров, и все они не против принимать львовский мусор для дальнейшей переработки».

Стоит отметить, что сегодня внеочередная сессия Львовского горсовета утвердила перечень участков для организации временных площадок для перегрузки и брикетирования мусора в каждом районе Львова. На них и будет осуществляться подготовка твердых бытовых отходов к вывозу за границу.

Напомним, проблема с вывозом мусора во Львове возникла после пожара на свалке у села Грибовичи. Великогрибовичский сельский совет принял решение о полном закрытии свалки с 1 июня.

После этого во многих регионах Украины были зафиксированы случаи несанкционированного сброса львовского мусора.

18 января мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в городе сложилась критическая ситуация с вывозом твердых бытовых отходов и появились предпосылки для возникновения чрезвычайной экологической ситуации.