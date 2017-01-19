В Днепровском районе Киева объявлен карантин в связи со вспышкой бешенства среди домашних животных. Об этом сообщает пресс-служба Днепровской РГА.
«Территория Днепровского района, очерченная улицам Сулеймана Стальского, Братиславской, Миропольской и проспектом Алишера Навои, признана угрожающей зоной, на которой введен карантин по бешенству», - говорится в сообщении.
Отмечается, что бешенство выявили у кошки, проживающей в квартире по ул. Курнатовского.
Карантин вводится на 60 дней.
Владельцам домашних животных, проживающих на этой территории, рекомендуется провести профилактическую прививку животных против бешенства.
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