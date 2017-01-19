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Верховная Рада приняла закон «Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях», сообщает информационное управление Аппарата РУ.

За соответствующий проект закона №5636 проголосовало 236 народных депутатов.

Законом урегулированы вопросы допуска подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных военных учениях, определения их общей численности, типов и количества вооружений, военной техники, сроков пребывания и мест дислокации на период проведения учений, в частности, допуск подразделений вооруженных сил других стран для участия в многонациональных учениях по подготовке подразделений вооруженных сил, украинско-американских учениях «Си Бриз-2017» и украинско-американских учениях «Репид Трайдент – 2017».
ForUm

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