Итальянские спасатели продолжают вести поиски выживших людей в отеле Rigopiano, накрытом лавиной, сошедшей с горы Гран-Сассо в регионе Абруццо, сообщает ВВС.

По предварительным данным, в гостинице находились до 30 человек - сотрудники отеля и постояльцы, в том числе несколько детей.

По меньшей мере трех человек удалось достать из-под снежных завалов живыми, однако уже обнаружено и несколько тел. Более двух десятков человек по-прежнему числятся пропавшими.

Как сообщают итальянские СМИ, некоторым из постояльцев удалось отправить текстовые сообщения. «Помогите, мы умираем от холода!» - гласило одно из них.

Два человека были обнаружены возле поврежденного здания, окруженного поваленными деревьями. Они отправлены в больницу, у одного диагностировали переохлаждение.

Один из спасенных, Джампьеро Парете, рассказал, что как раз выходил из гостиницы, чтобы забрать вещи из машины, когда с горы сошла лавина.

«Меня накрыло снегом, но мне удалось выбраться. Машину снегом не завалило, и я стал дожидаться в ней спасателей», - цитирует его агентство Анса.

По словам Парете, его семья - жена и двое детей - по-прежнему находится в отеле.

Лавина накрыла трехэтажный отель вечером в среду, 18 января. Вероятно, ее спровоцировало землетрясение, произошедшее в центральных районах Италии. Однако из-за сильных снегопадов и заблокированных дорог спасателям удалось добраться до гостиницы лишь рано утром в четверг.