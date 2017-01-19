также в разделеМир
В Кремле заявили, что Россия никогда не занималась интервенциями 13
В Тегеране обрушился 17-этажный торговый центр, погибли 30 человек 210
В Италии лавина накрыла отель, есть погибшие 89
Трамп придумал лозунг для президентской кампании 2020 года 54
2016 год может стать самым теплым за всю историю наблюдений 50
В Анкаре задержали организатор выставки, на которой убили посла России 24
Обама рассказал, чем займется после президентства 90
ЦРУ выложило в сеть рассекреченные документы о холодной войне и НЛО 2088
Журналисты – Трампу: Вы тут максимум на 8 лет 208
В Риме из-за землетрясений остановилось метро 60
Кандидату в президенты Франции дали пощечину 121
Канадский ученый назвал новый вид моли в честь Трампа 33
Обвинившая Трампа в домогательстве женщина подала на него в суд 38
Россия продлила Сноудену вид на жительство 30
Более 50 конгрессменов объявили бойкот инаугурации Трампа 75
Новым главой Европарламента стал итальянец 75
Обама смягчил приговор информатору WikiLeaks 62
Путин: Авторы компромата на Трампа – хуже проституток 58

Итальянские спасатели продолжают вести поиски выживших людей в отеле Rigopiano, накрытом лавиной, сошедшей с горы Гран-Сассо в регионе Абруццо, сообщает ВВС.

По предварительным данным, в гостинице находились до 30 человек - сотрудники отеля и постояльцы, в том числе несколько детей.

По меньшей мере трех человек удалось достать из-под снежных завалов живыми, однако уже обнаружено и несколько тел. Более двух десятков человек по-прежнему числятся пропавшими.

Как сообщают итальянские СМИ, некоторым из постояльцев удалось отправить текстовые сообщения. «Помогите, мы умираем от холода!» - гласило одно из них.

Два человека были обнаружены возле поврежденного здания, окруженного поваленными деревьями. Они отправлены в больницу, у одного диагностировали переохлаждение.

Один из спасенных, Джампьеро Парете, рассказал, что как раз выходил из гостиницы, чтобы забрать вещи из машины, когда с горы сошла лавина.

«Меня накрыло снегом, но мне удалось выбраться. Машину снегом не завалило, и я стал дожидаться в ней спасателей», - цитирует его агентство Анса.

По словам Парете, его семья - жена и двое детей - по-прежнему находится в отеле.

Лавина накрыла трехэтажный отель вечером в среду, 18 января. Вероятно, ее спровоцировало землетрясение, произошедшее в центральных районах Италии. Однако из-за сильных снегопадов и заблокированных дорог спасателям удалось добраться до гостиницы лишь рано утром в четверг.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги
Ботинки зимние