Сегодня, 19 января, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала СТБ по соблюдению норм законодательства при трансляции 15 января программы «Битва экстрасенсов» производства российского телеканала ТНТ.

«Зафиксировано выход передачи «Битва экстрасенсов». Было много резонанса, разные мнения, разные объяснения. Мы назначаем проверку, чтобы все выяснить, просим нас ждать и готовить объяснения», - сообщил председатель Нацсовета Юрий Артеменко, обращаясь к представителям телеканала СТБ, сообщает Детектор медиа.

В свою очередь заместитель председателя правления СТБ Анатолий Максимчук отметил: «Будем ждать».

В комментариях журналистам Артеменко объяснил, что закон предусматривает проведение проверки, даже если речь идет об очевидных фактах. «Мы назначили проверку, чтобы разобраться, есть ли нарушения. Будем учитывать все объяснения - компании, экспертов, будем учитывать принятые каналом мероприятия - о прекращении показа и увольнении сотрудников. И после этого можем выходить на принятие решения по результатам проверки», - сказал он.

Отвечая на вопрос, какое решение может принять Нацсовет, Артеменко сказал, что есть несколько типов решений: принять к сведению наличие нарушения и обязать не нарушать в дальнейшем; объявить предупреждение; назначить штраф; обратиться в суд о лишении лицензии.

«Что будет сейчас – я не знаю. Это зависит от того, какое нарушение мы обнаружим и какое решение примем», - отметил председатель Нацсовета. Он добавил, что никто не будет затягивать проверку, но до рассмотрения ее результатов, в соответствии с практикой Нацсовета, пройдет не менее месяца.

Напомним, вечером 15 января телеканал СТБ транслировал шоу «Битва экстрасенсов» с участием российского военного, который «служил» в Украине. Участие в шоу приняли 6 мужчин, одетых в камуфляж. Один из них заявил, что «недавно служил на Украине», где над ним «издевались, заставляли могилу себе копать».

В украинской версии эфира его слова о том, что он «служил в Украине» не показали.

Глава правления ЗАО «Международный Медиа Центр – СТБ» Владимир Бородянский извинился за появление в эфире телеканала российской версии проекта.