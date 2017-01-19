Сторона обвинения на суде по делу о расстреле 48 участников Майдана предоставила доказательства, подтверждающие факт совершения убийства одного из участников сотрудниками спецроты «Беркута». Об этом сегодня по завершению судебного заседания журналистам заявил прокурор ГПУ Янис Симонов, сообщает ЛІГА.net.

«Мы рассмотрели еще один эпизод по одному из потерпевших по фамилии Варяница, который погиб 20 февраля на Институтской. Мы предоставили суду все доказательства, подтверждающие время, способ и место совершения преступления - он получил огнестрельное ранение из оружия, которое было на вооружении у спецроты «Беркута». Мы предоставили все доказательства, подтверждающие этот факт», - сказал он.

По версии обвинения, озвученной Симоновым, беркутовцы действовали по предварительному сговору и расстреливали активистов потому, что якобы «чувствовали угрозу».

«Мы сегодня исследовали видео, согласно которому митингующие не имели при себе оружия не представляли угрозы. Говорить о том, что это было «наступление» на правоохранителей, невозможно», - отметил прокурор.

Симонов напомнил, что, как установлено следствием, 20 февраля 2014 года на Институтской пребывали 28 сотрудников специальной роты киевского «Беркута». Пятеро из них на сегодня на скамье подсудимых, больше двадцати находятся в розыске.

Он также добавил, что в ходе противостояний на Майдане погибли двадцать правоохранителей, среди них один беркутовец из указанной спецроты. «У нас нет оснований говорить о том, что какие-то посторонние лица, а именно активисты Майдана, применяли оружие. Но опровергнуть информацию, что другие заинтересованные лица применяли оружие для того, чтобы спровоцировать (правоохранителей. - Ред.) невозможно», - заявил прокурор.

Ранее сообщалось, что 10 бывших бойцов «Беркута», разыскиваемых по делу о расстреле участников Майдана 20 февраля 2014 года, получили российское гражданство.