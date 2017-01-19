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По меньшей мере тридцать человек погибли, около сорока получили ранения в Иране где в результате пожара обрушилось высотное здание.

17-этажный торговый комплекс Plasco был расположен в центре Тегерана. Каковы причины возгорания – не известно. В момент обрушения в здании находились десятки пожарных. Этот дом был построен в 1962 году, его владельцы неоднократно получали предупреждения о непрочности постройки. Огонь начался на девятом этаже, сообщает Euronews.

Корреспондент центрального иракского телевидения запечатлел момент обрушения в прямом эфире. 
ForUm

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