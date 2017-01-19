Кабинет Министров Украины одобрил законопроект о предоставлении пострадавшим в ходе Евромайдана гражданам статуса участника боевых действий, а также статуса инвалида войны гражданам, получившим инвалидность из-за ранения в зоне проведения антитеррористической операции.

Как сообщает пресс-служба правительства, 18 января Кабмин одобрил законопроект о внесении изменений в закон «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», разработанный Министерством социальной политики, которым, в частности, предусмотрено предоставление майдановцам статуса участника боевых действий.

Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» предусмотрено предоставление лицам, ставшим инвалидами вследствие ранений, увечий, контузии или иных повреждений здоровья, полученных во время участия в революции Достоинства, статуса инвалида войны.

В то же время, как отмечает пресс-служба Кабмина, подавляющее большинство пострадавших участников указанных акций протеста, которые не получили инвалидность, не имеют законодательно определенного статуса. Это делает невозможным получение ими льгот, предусмотренных Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

Кроме того, остается законодательно не урегулированным статус граждан, ставших инвалидами вследствие ранения или других повреждений здоровья, полученных от взрывчатых веществ, боеприпасов и военного вооружения на территории проведения антитеррористической операции, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия, и населенных пунктах, расположены на линии соприкосновения, во время ее проведения.

С целью обеспечения надлежащего уровня социальной защиты и гарантий всем указанным выше лицам Минсоцполитики инициировало внесение соответствующих изменений в Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». Правительство поддержало это предложение.

«Законопроектом предусмотрено определение статуса участника боевых действий для майдановцев, которые получили телесные повреждения, приведшие к инвалидности. Также граждане, получившие инвалидность вследствие ранения во время проведения АТО, смогут получить статус инвалида войны», - говорится в сообщении.