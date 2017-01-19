В 2017 году Красный Крест планирует мобилизовать более 60 миллионов долларов на гуманитарную помощь Украине.

Об этом сказал президент Международного Комитета Красного Креста Петер Маурер во время встречи с Президентом Украины Петром Порошенко, сообщает пресс-служба Главы государства.

«Маурер проинформировал, что в 2017 году на цели гуманитарной деятельности в Украине Международный Комитет планирует мобилизовать более 60 млн долларов, а сама гуманитарная операция МККК в нашей стране станет одной из самых масштабных операций Комитета в мире», - говорится в сообщении.

Собеседники обсудили широкий спектр вопросов, связанных с предоставлением гуманитарной помощи, в том числе на неподконтрольных территориях. Они также подчеркнули важность беспрепятственного доступа МККК к оккупированным территориям для проведения гуманитарной миссии.

Порошенко обратился к собеседнику с просьбой содействовать в освобождении украинцев, незаконно удерживаемых на оккупированных территориях в Донбассе, Крыму, а также на территории России. Он также призвал Красный Крест активно защищать права украинцев в ​​оккупированном Крыму.

Собеседники договорились о визите Маурера в Украину в ближайшее время.