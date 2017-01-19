Украина надеется получить ясность в вопросе безвизового режима с Евросоюзом в течение считанных недель.

Об этом Reuters в рамках Давосского саммита заявил Президент Петр Порошенко, передает Украинская правда.

По словам Президента, Киев ожидает ясности в вопросе безвиза в течение «считанных» недель, поскольку выполнены все требования ЕС.

Он отметил, что решение, достигнутое в прошлом месяце, еще не воплощено в жизнь.

«Это прямая обязанность ЕС... Мы ждем несколько моментов или недель, когда будет закончена бумажная работа и запущен процесс», – сказал Порошенко.

Напомним, 15 декабря 2016 года Европейский парламент принял механизм временного приостановления безвизового режима для третьих стран.

Стоит отметить, что на сайте Европарламента отсутствует дата, на которую было предварительно запланировано голосование резолюции о предоставлении Украине безвизового режима.

Украинская сторона неоднократно подчеркивала, что Украина выполнила все условия, необходимые для введения безвиза, и призвала Евросоюз безотлагательно отменить визы, выполнив свое обязательство.