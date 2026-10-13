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Війна

Трамп вважає, що енергетичне перемир’я між Україною і РФ діє

Трамп вважає, що енергетичне перемир’я між Україною і РФ діє

Президент США Дональд Трамп вважає, що енергетичне перемир'я між Україною та РФ діє.

Його запитали про те, що Україна та Росія не знали про свою згоду на перемир'я, повідомляє "Європейська правда".

"Ну вони погодилися. Тому що я сказав: "Ви погоджуєтеся". Ось чому вони погодилися. Бо я так сказав, що вони погоджуються", - додав він.

Коли його знову спитали про атаки з боку Росії, Трамп відповів: "Ну, мені треба буде це перевірити, бо порушення були з обох боків".

Фото: whitehouse.gov.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАРосіяУкраїнавійнаенергетикаТрамп
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