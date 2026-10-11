Частина республіканців виступила проти угоди Трампа з Путіним щодо дизпалива – The Hill

Низка республіканців в обох палатах Конгресу США розкритикували домовленість президента Дональда Трампа з главою Кремля Володимиром Путіним про постачання російського дизельного пального на світовий ринок. Про це повідомила The Hill.

Сенатор-республіканець від Луїзіани Джон Кеннеді заявив, що підтримує зусилля Трампа зі зниження цін на пальне, однак не схвалює рішення дозволити Росії експортувати дизель.

«Володимир Путін - кат. Він кат власного народу. І він кат добропорядного народу України. Він ніколи не буде нашим другом. Президент (Трамп - ред.) робить усе можливе, щоб знизити ціни на дизельне пальне. Але знаєте, що саме призведе до зниження цін на дизель? Кінець війни в Ірані», - додав сенатор.

Сенаторка-республіканка від Аляски Ліза Меркавскі заявила, що Трамп мав би скористатися повноваженнями, передбаченими санкційним законодавством, замість того, щоб дозволяти Росії заробляти на експорті дизпального й продовжувати війну проти України.

«Ми зможемо обговорити повернення Росії на світові енергетичні ринки після завершення війни, але наразі нам потрібно перекрити всі джерела, що їй допомогають», - зазначила вона.

Тим часом у суботу, 10 жовтня, член Палати представників Браян Фіцпатрік, республіканець від штату Пенсильванія, представив двопартійний законопроєкт під назвою «Акт Рональда Рейгана Мир через силу», який, за його словами, має заблокувати можливість скасування санкцій Трампом.

Співавтором ініціативи став конгресмен-республіканець від Небраски Дон Бейкон.

Фіцпатрік також заявив про значну підтримку України у Конгресі та серед американців.

Інший член Палати представників Майкл Маккол, республіканець від штату Техас, колишній голова Комітету Палати представників із закордонних справ, заявив, що «занепокоєний тим, що скасування санкцій щодо російської нафти лише фінансуватиме воєнну машину Кремля, підживлюючи подальше насильство та руйнування».

ForUA нагадує, президент США Дональд Трамп 9 жовтня заявив, що Росія за згодою США негайно поставить на глобальний ринок 300 тис. тонн дизельного пального. За його словами, ще 500 тис. тонн будуть поставлені у листопаді й 1 млн тонн - після цього. Згодом РФ пообіцяла вивести на ринок ще 3 млн тонн дизпального.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що подарунки Путіну не спрацюють на мир.