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У США сталася стрілянина: загинули дев’ятеро людей, серед них діти

У США сталася стрілянина: загинули дев’ятеро людей, серед них діти

Унаслідок стрілянини в місті Ер, штат Пенсильванія, загинули дев'ятеро людей, зокрема декілька дітей, повідомляє ABC News.

Поліція повідомила, що озброєний чоловік відкрив вогонь усередині та зовні будинку.

Місцева влада заявила, що підозрюваний помер від вогнепального поранення, якого він сам собі завдав.

«Це одна з найскладніших та найчутливіших сцен, з якими коли-небудь стикалися наші офіцери та слідчі. Втрати життя руйнівні, а обставини, які ми розслідуємо, викликають глибоке занепокоєння», – сказав керівник місцевої поліції Рік Лора.

Особи підозрюваного та жертв не розголошуються.

Слідчі не повідомляли про можливий мотив злочину, а обставини, що призвели до стрілянини, залишаються предметом розслідування.

Фото: WCNC 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

СШАстрілянинаПенсильванія
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