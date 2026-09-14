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Трамп відкинув заклики уповільнити розвиток ШІ

Трамп відкинув заклики уповільнити розвиток ШІ

Президент США Дональд Трамп відкинув заклики керівників технологічних компаній уповільнити розвиток штучного інтелекту.

"Послухайте, ми випереджаємо Китай у сфері штучного інтелекту і, чесно кажучи, я хочу, щоб так воно й залишалося, бо той, хто переможе у гонці технологій штучного інтелекту, переможе в цілому", - сказав він.

За словами Трампа, можна здійснити ті чи інші кроки, але є чимало деструктивних сил, які говорять про те, чого насправді не станеться, повідомляє Financial Times.

Фото: xpert.digital.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАКитайТрампштучний інтелект
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