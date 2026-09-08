Перемовний післясмак: чи дійсно Віткоффу-Кушнеру вдалося реанімувати дипломатію

За гарячими слідами візиту до Києва «мирних» спецпосланців Трампа, путінська Росія засипала Україну ракетно-дроновим залізяччям. Чому ж у такій ситуації на Банковій бачать готовність держави-терористки припинити повномасштабну війну – далі в матеріалі ForUA.

У ніч проти вівторка, 8 вересня, путінська Росія вкотре показала своє нікчемно-гниле нутро, нанісши цілу серію ракетно-дронових ударів по цивільній інфраструктурі українських міст, зокрема Києва. Втім, не можна сказати, що для вітчизняної влади та суспільства ці небесні атаки стали несподіванкою, позаяк у Силах оборони превентивно попереджали про ганебні плани рашистів. Попри це, у високих владних кабінетах констатують, мовляв Москва начебто готова до реальних, а не імітаційних перемовин щодо припинення війни. Зокрема, у своєму вечірньому відеозверненні у понеділок, 7 вересня президент Зеленський заявив, що отримав від трампівських посланців Віткоффа та Кушнера чітке послання: «росіяни дійсно готові до переговорів». Водночас в інтерв’ю близькому до Білого дому порталу Axios нинішній господар Банкової зазначив, що після візиту американських комівояжерів він зрозумів: Путін «готовий обговорити» ідеї щодо просування переговорного процесу. Також глава держави зауважив, що посланці президента США прибули до Москви та Києва насамперед для того, щоб «розблокувати» дипломатичний процес, але також привезли кілька нових ідей. Він відмовився розкривати всі подробиці, але підкреслив, що частина обговорень стосувалася потенційних кроків з деескалації з боку Росії та України напередодні зими та під час неї: «Є ідеї щодо енергетичних об’єктів, поставок зерна, а також експорту нафти на газу». На запитання про те, чи передбачає новий підхід Вашингтону як відновлення переговорів, так і спроби досягти домовленостей, які дозволили б Україні та Росії пережити зиму без серйозної ескалації, Зеленський відповів, що таке тлумачення є «дуже близьким до реальності». Окрім того, нинішній гарант української Конституції описав першу мету як відновлення переговорів, а другу – як спробу зробити майбутню зиму іншою, ніж попередні. За його словами, мета полягатиме в тому, щоб до або під час зими знайти заходи, «які зможуть наблизити сторони до миру».

Окремо президент акцентував, що США підтримують «зимовий пакет» для України, до якого увійде допомога у галузі протиповітряної оборони та енергетики. «Мова йде не лише про ракети. Йдеться також про СПГ (скраплений природний газ – Ред.) і про кроки з деескалації», - уточнив він.

Зі слів Зеленського, після зустрічі зі спецпредставниками Трампа одразу стартувала підготовка наступних зустрічей і відповідної комунікації. Глава української держави вважає, що наразі існує можливість проведення тристороннього раунду переговорів між Україною, США та Росією, «хоча рішення щодо цього ще не ухвалене».

Загалом, офіційний Київ, наголосив Зеленський, хоче використати вересень і жовтень задля відновлення дипломатичного процесу і для цього, серед іншого, вже ініціював засідання Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, яка відбудеться наприкінці поточного місяця, як можливе місце для подальших переговорів.

«Я думаю, що президент Трамп зможе знайти спосіб, щоб по-справжньому розпочати переговорний процес ще до настання холодної зими», - підсумував президент.

Між тим, витоки у росмедіа свідчать про те, що кремлівський диктатор Путін буде готовий до нового старту перемовного процесу після завершення так званих парламентських виборів на Росії 18-20 вересня.

«Після візиту Кушнера і Віткоффа хочеться помити не тільки руки, а й очі. Я не психолог, але дещо розуміюсь на комунікаціях, мові тіла та архетипах політиків. Віткофф і Кушнір - абсолютно прогнозовані персонажі з великим его і з виключним бажанням зберегтися в оточенні Трампа. Їх місія «миротворців» - не нашкодити самим собі, а ще краще десь «прикурити» на обставинах і можливостях. Тому думати, що їх приїзд до Києва щось кардинально змінить від осені 2025-го року - себе обманювати. У Кремлі це давно прочитали. І тому готові грати з Віткоффом у гру в піддавки і подумки посилати куди подалі. Та й з Трампом вони роблять те саме, але в більш «витонченій» формі. Що робити? З наступного року у США стартуватиме президентська кампанія. І для Білого Дому просто не стане часу розпорошуватися на усі напрямки. Ми не втримаємо увагу США, як би нам цього не хотілося. А паралельно у Європі буде цілий парад виборів, які не віщують добрих новин. Тобто у нас за великим рахунком є час «примушування Кремля до перемовин» до квітня наступного року. Тому зима має бути страшною не тільки для нас (що вже традиційно), але й для рускіх. Тільки збільшення ударів зможе стати фактором для Росії щось там переглядати. По суті, для виходу на фінальну пряму цього протистояння залишилися лічені місяці», - зазначає очільник Інституту світової політики Віктор Шлінчак.

Водночас генерал-майор запасу СБУ, експерт з питань національної безпеки Віктор Ягун робить наступний акцент: «Прориву немає, але переговорний процес фактично перезапущений. Сам по собі факт переговорів - ще не мир. І навіть не його початок. Це лише канал комунікації, який може привести до результату, а може стати ще одним інструментом тиску на Україну. Важливо й інше: до консультацій були залучені представники Великої Британії, Франції та Німеччини. Тобто принаймні на цьому етапі американський переговорний канал не перетворився на окрему домовленість Вашингтона з Москвою за спиною України та Європи. Це принципово. Бо стратегічна мета Кремля залишається незмінною: максимально звузити суб’єктність України, розділити позиції Києва, Вашингтона і європейських столиць та перетворити агресію на предмет торгу між великими державами».

З огляду на окреслені цілі країни-агресорки, наголошує Віктор Ягун, дипломатичну активність в жодному разі не можна плутати зі зміною російської політики. «Після переговорів з американцями Кремль не продемонстрував відмови від своїх стратегічних цілей. Навпаки, там знову заговорили про необхідність усунення так званих «першопричин конфлікту». За цією звичною кремлівською формулою ховається дуже конкретний зміст: територіальні претензії, обмеження українського суверенітету, військової спроможності та зовнішньополітичного курсу. Тобто Москва досі говорить не про припинення агресії, а про умови, за яких Україна має бути послаблена настільки, щоб більше не могла самостійно визначати власне майбутнє. І доки Росія одночасно говорить про «мир» та продовжує наступати, бомбити й вимагати обмеження українського суверенітету, до будь-якої мирної риторики Кремля слід ставитися не як до доказу зміни політики, а як до ще одного інструменту цієї війни», - резюмує експерт.

Схожої думки дотримується і відомий журналіст-міжнародник Віталій Портников. Він вважає, що РФ наразі використовує мирно-перемовний процес у якості додатково і вельми вчасного інструменту війни. Чому, вчасного? Портников переконаний, що Кремль водить перемовні хороводи з єдиною метою – застовпити за Путіним на рівні з Трампом та Сі Цзіньпіном участь у 49-му саміті АСЕАН, який відбудеться з 10 по 12 листопада на Філіппінах. Власне після цього саміту, прогнозує Портников, Москва «зіллє» дипломатичний процес, оскільки Путін, поручкавшись з американським та китайським лідерами буде відчувати себе одним із трьох володарів світу і неодмінно продовжить свою війну проти суверенної України.