Судна більше не заходять у порти України

На 23 липня рух на вхід кораблів до чорноморських портів України призупинився через загрози російський атак.

"Ще вчора до портів заходили чотири-п'ять суден. Це небагато, але рух був. Станом на сьогодні захід суден призупинився. Це рішення судновласників – держава зі свого боку нічого не обмежувала", - повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький.

Він заявив, що говорити про повну блокаду морського експорту поки зарано, передає Latifundist.

Уряд працює над рішеннями, які мають допомогти відновити судноплавство.

За словами міністра, ситуація може змінюватися не щотижня, а щодня. Після різкого зростання ризиків судновласники спочатку призупиняють роботу, оцінюють нові обставини, а згодом починають до них адаптуватися.

Висоцький наголосив, що експорт потрібно оцінювати в горизонті місяців, а загалом – року. Нинішня ситуація триває чотири дні, тому поки не має критичного впливу на обсяги поставок.

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