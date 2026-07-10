Студент з Харкова готував новий удар по Хмельницькій області

Контррозвідка СБУ затримала на Хмельниччині ще одного російського агента.
На замовлення фсб зловмисник збирав координати для нової серії ракетно-дронових атак по регіону, повідомляє СБУ.
Наведенням обстрілів займався завербований ворогом 22-річний студент із Харкова, який після початку повномасштабної війни переїхав до західного регіону України.
У поле зору фсб він потрапив, коли підготував перелік геолокацій потенційних цілей для ворожих ударів і надіслав його у профільний російський чат-бот.
Серед об’єктів для ураження у цьому списку були електропідстанції, логістичні склади, промислові цехи, адмінбудівлі та запасні командні пункти Сил оборони.
Фігурант орендував авто, на якому об’їжджав місто, щоб відстежувати і доповідати куратору з рф про наслідки попередніх обстрілів Хмельницького.
Зібрані відомості агент направляв російському спецслужбісту через месенджер із позначками українських об’єктів на гугл-картах.
Контррозвідники СБУ викрили коригувальника і затримали його.
Під час обшуків у нього виявили російський паспорт, оформлений до початку повномасштабної війни, а також смартфон із доказами роботи на ворога.
Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Фото: СБУ.Автор: Галина Роюк