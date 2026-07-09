Путін не налаштований на мирні переговори з Україною та готується до нової ескалації війни

Президент Росії Володимир Путін відкидає заклики до мирних переговорів із Україною та ймовірно готується до ескалації війни в найближчі місяці. Про це повідомили Reuters три джерела, близькі до Кремля.

За їхніми словами, нещодавні удари українських безпілотників по російських нафтопереробних підприємствах і портах лише зміцнили рішучість Путіна продовжувати бойові дії.

Двоє співрозмовників Reuters, які погодилися говорити на умовах анонімності, заявили, що Путін, найімовірніше, не піде на деескалацію, а, навпаки, посилить війну, яка вже триває п’ятий рік.

Один із них, який регулярно зустрічається з російським президентом, оцінив імовірність ескалації в найближчі місяці як “дуже високу”.

Ці заяви пролунали після того, як президент США Дональд Трамп у понеділок, 6 липня, сказав, що Путін нібито хоче завершити війну, мирне врегулювання “ближче, ніж люди думають”.

Минулого тижня Трамп окремо провів телефонні розмови з Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

Учора американський лідер також зустрівся із Зеленським на саміті НАТО. Після зустрічі український президент повідомив, що вони обговорили “ідеї, які можуть наблизити мир”.

Одне з джерел, обізнане з позицією Путіна, повідомило, що той “уперто стоїть на своєму”, прагнучи досягти ключової мети – захопити решту території українського Донбасу, хоча темпи російського наступу цього року сповільнилися.

За словами цього ж джерела, нещодавно Путін різко розкритикував групу радників, які запропонували компромісний варіант – припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту.

Інше джерело стверджує, що російський президент переконаний: Росія найближчим часом зможе повністю захопити Донбас.

У червні Путін публічно відкинув заклик Зеленського провести особисту зустріч і домовитися про припинення вогню.

– Росія готова до мирного врегулювання, але має достатньо можливостей діяти самостійно й продовжувати спеціальну військову операцію, – заявив речник Кремля Дмитро Пєсков у відповідь на запит Reuters.

Джерело в Офісі Президента України повідомило, що дані української розвідки останніх місяців свідчать: Путін готується не до миру, а до подальших військових кроків, зокрема нових операцій в Україні або навіть можливого нападу на іншу європейську державу.

Деякі західні військові аналітики вважають, що для повного захоплення Донбасу Росії знадобиться оголосити обов’язкову мобілізацію чоловіків призовного віку.

Це політично непопулярний крок, якого Путін уникає від початку повномасштабної війни.

Російські військові експерти дедалі частіше говорять про можливість ескалації, зокрема про удари по цілях у Європі, наприклад по базах НАТО в країнах Балтії.

Такий крок може призвести до прямого зіткнення Росії з Альянсом на чолі зі США та перевірити на практиці принцип НАТО, згідно з яким напад на одну державу-члена вважається нападом на всіх союзників.

За словами Джека Вотлінга з лондонського аналітичного центру Royal United Services Institute (RUSI), Росія може спробувати спровокувати розбіжності всередині НАТО шляхом окремих атак, подібних до недавнього удару російського безпілотника по території Румунії.

– Росіяни не прагнуть війни з НАТО. Але такі дії можуть бути використані, щоб розколоти Альянс у питанні того, як слід реагувати, – зазначив Вотлінг.

Він додав, що зростання напруженості у відносинах із НАТО може дати Путіну додаткове політичне обґрунтування для запровадження військового призову в Росії.