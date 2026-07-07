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Столиця

Обстріл Києва: зросла кількість постраждалих

Обстріл Києва: зросла кількість постраждалих

Кількість постраждалих унаслідок російського удару по Києву в ніч на 6 липня зросла до 76 осіб.

"Постраждали в столиці 76 людей. 24 із них перебувають сьогодні в стаціонарах лікарень. У тому числі – двоє дітей", – повідомив мер Києва Віталій Кличко.

19 людей загинуло.

"Вночі рятувальники дістали з-під завалів у будинку в Дарницькому районі тіла 12-річного хлопчика та його мами. Сьогодні в Києві оголошений День жалоби в пам’ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю", – сказав він.

Фото: ДСНС.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

Київвійнаобстрілокупанти
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