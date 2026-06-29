Через спеку у ПП на кордоні з Румунією обмежують рух транспорту

На українсько-румунському кордоні тимчасово обмежать рух вантажівок через пункти пропуску Красноїльськ – Вікову де Сус та Порубне – Сірет, а також Дякове – Халмеу.

У Держприкордонслужбі інформують, що причиною обмежень стали складні погодні умови.

Щонайменше 29 та 30 червня 2026 року з 12:00 до 20:00 через ці пункти пропуску не оформлюватимуть вантажні транспортні засоби на виїзд з України. Також буде обмежене їх подальше переміщення територією Румунії.

Обмеження поширюються на всі вантажівки, зокрема й порожні. У Держмитслужбі зазначили, що правила можуть змінюватися залежно від температурного режиму.

Водіїв та перевізників просять врахувати цю інформацію під час планування маршрутів і перетину кордону.

Водночас зазначається, що рух легкових автомобілів та автобусів здійснюватиметься без обмежень.

ForUA нагадує, із початком літнього туристичного сезону на західному кордоні України зростає пасажиропотік. Улітку кількість подорожніх може збільшитися до 20%.

Також варто зауважити, що 29 червня майже у всій Румунії оголосили “червоне” попередження через екстремальну спеку.