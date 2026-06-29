В Україні через спеку зростає електроспоживання

В Україні зростає споживання електроенергії через спекотну погоду.

"Європа, а разом із нею і Україна, увійшли у період аномальної спеки. Для енергетики це означає одне різке зростання споживання. У Києві кожні додаткові +3°C зараз додають близько 100 МВт навантаження на систему", - сказав генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.

Він пояснив, що споживання зростає через домашні кондиціонери та великі системи кондиціонування офісів, магазинів, торгових центрів та підприємств, але проблема не тільки у цьому.

"Спека – це ще й серйозне випробування для обладнання, яке вже понад 4 роки працює в умовах війни і пережило численні атаки", – написав Коваленко.

Після зимових обстрілів енергетики змогли стабілізувати систему і повернути в роботу значну частину пошкодженого обладнання.

"Але зараз якраз триває активний сезон ремонтів і відновлення. Частина інфраструктури перебуває в ремонтах, частина працює буквально на межі своїх можливостей. Саме тому найближчими днями енергосистема буде працювати в дуже напруженому режимі", – зазначив він.

Він висловив сподівання, що компанії вдасться пройти цей період без суттєвих обмежень, але при цьому додав, що павербанк, заряджені гаджети і трохи уваги до повідомлень енергетиків точно не будуть зайвими.

Фото: slovoidilo.ua.