Російська атака по Києву: загинули двоє людей, шестеро поранені

Унаслідок російської атаки в Києві загинули двоє людей, ще шестеро – поранені. Про це повідомляє КМВА у Телеграмі.

Зазначається, що ще п’ятеро осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Як повідомив міський голова Віталій Кличко, кількість постраждалих зросла до семи.

«Семеро постраждалих наразі в столиці. 6 поранених медики госпіталізували. Одному надали допомогу на місці», - йдеться у повідомленні.

Кличко зазначив, що у Соломʼянському районі горить триповерхова офісна будівля.

Також у Соломʼянському районі горить нежитлова будівля. Поруч із нею палає пʼятиповерховий житловий будинок.

«Мешканців рятують із вікон за допомогою автодрабини. Наразі врятували чотирьох людей», - повідомив мер.

У Шевченківському районі пожежа на території нежитлової забудови.

Як повідомляє ДСНС, внаслідок нічної атаки одна особа загинула, ще 8 осіб травмовано.

Зазначається, що влучання та пожежі зафіксовано у 5 районах столиці.

Згодом міський голова Віталій Кличко повідомив, що двоє людей загинули в Києві внаслідок атаки ворога. Постраждали 6 мешканців столиці. В тому числі, 16-річний хлопець. Трьох поранених медики госпіталізували.

ForUA зазначає, російські війська атакують балістичними ракетами Київ. У місті повідомляють про пошкодження та пожежі. Двоє людей постраждали.