Буде велике свято.

Свято народовладдя.



Але нічого не зміниться.



Не зміниться для військових, які проходять службу (в них буде той самий хуйовий дизель, той самий зламаний корч, той самий командир і ті самі побратими).



Не зміниться для цивільних, у яких служать рідні чи яких самих чекає служба.



Мобілізація - дуже посилиться вже зараз, цього не уникнути.



Штурми - будуть.

Штурмові підрозділи теж.



Офіцери і командири - ті самі.



Неможливо зробити щось інше, коли в тебе ті самі ресурси.



Те саме майно.

Ті самі фінанси.

Ті самі люди (їх немає).

Та сама система управління.

Та сама школа війни.



Ті самі законодавчі запобіжники (відсутні).



Можна лише ефективно керувати наявними ресурсами.



А так в цій системі небагато хто може.



Тому.. так, Сирського знімуть.



Випуститься пар.



Будуть гарні новини.



Буде велике свято, буде шампанське.



А потім.. потім буде похмілля.



І сурова реальність на ранок.



Головний біль.



Мобілізація в росії.



І мінус Головком - "старий совок", який знав свою армію, знав армію ворога, тримав все контролі і міг реально ефективно перегравати русню на поворотах.

Цар Гори