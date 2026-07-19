Армія РФ втратила за добу на війні проти України ще 1520 загарбників та три засоби ППО

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 19 липня 2026 року, становлять близько 1 428 930 осіб, зокрема 1 520 осіб - за минулу добу. Про це ідеться в повідомленні Генштабу Збройних сил України у Фейсбуці.

Крім того, армія РФ втратила 12 156 (+5) танків, бойових броньованих машин – 24 963 (+7), артилерійських систем – 46 261(+92), РСЗВ – 1 950 (+4), засобів ППО – 1 505 (+3), літаків – 438 (+0), гелікоптерів – 354 (+0), наземних робототехнічних комплексів – 1 956 (+13), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 416 656 (+1 858), крилатих ракет – 4 915 (+1), кораблів / катерів – 34 (+0), підводних човнів – 2 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн – 118 610 (+361), спеціальної техніки – 4 430 (+2).

Дані уточнюються.