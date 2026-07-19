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Війна

Армія РФ втратила за добу на війні проти України ще 1520 загарбників та три засоби ППО

Армія РФ втратила за добу на війні проти України ще 1520 загарбників та три засоби ППО

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 19 липня 2026 року, становлять близько 1 428 930 осіб, зокрема 1 520 осіб - за минулу добу. Про це ідеться в повідомленні Генштабу Збройних сил України у Фейсбуці.

Крім того, армія РФ втратила 12 156 (+5) танків, бойових броньованих машин – 24 963 (+7), артилерійських систем – 46 261(+92), РСЗВ – 1 950 (+4), засобів ППО – 1 505 (+3), літаків – 438 (+0), гелікоптерів – 354 (+0), наземних робототехнічних комплексів – 1 956 (+13), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 416 656 (+1 858), крилатих ракет – 4 915 (+1), кораблів / катерів – 34 (+0), підводних човнів – 2 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн – 118 610 (+361), спеціальної техніки – 4 430 (+2).

Дані уточнюються.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

зведення Генштабуросійсько-українська війна
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