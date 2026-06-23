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У Франції зафіксували 18 смертей на тлі рекордної спеки

У Франції зафіксували 18 смертей на тлі рекордної спеки

Щонайменше 18 людей загинули у Франції на тлі хвилі екстремальної спеки, яка охопила значну частину Європи та призвела до температурних рекордів у низці французьких міст.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на місцеву владу.

У місті Бордо, розташованому в одному з головних виноробних регіонів Франції, температура повітря піднялася до 41,9°C, перевищивши попередній рекорд, встановлений у серпні минулого року. У центральному французькому місті Пуатьє зафіксували 41,2°C – це найвищий показник від початку метеорологічних спостережень у 1947 році.

Серед жертв спеки – двоє дітей віком два та чотири роки, яких мати знайшла непритомними в автомобілі біля будинку в місті Карпантрас на південному сході країни. Медики не змогли їх врятувати.

Крім того, у регіоні Бордо протягом вихідних померли троє людей віком від 80 до 95 років через проблеми зі здоров'ям, спричинені високими температурами.

Ще 13 людей загинули внаслідок утоплень, про які повідомили з неділі на понеділок. За даними французької влади, під час торішніх хвиль спеки кількість смертей від утоплення у країні зросла на 172%.

Метеорологи також повідомили, що ніч з понеділка на вівторок стала найтеплішою у Франції за останні 79 років систематичних спостережень.

Через аномальну спеку сотні навчальних закладів тимчасово закрили або перевели на змінений графік роботи. Залізничні оператори також коригують рух потягів у найспекотніші години через ризики для інфраструктури, спричинені високими температурами.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

погодаФранціяспекаметеорологисмерті
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