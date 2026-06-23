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Війна

СБУ затримала ще одного коригувальника повітряних атак рашистів по Запоріжжю

СБУ затримала ще одного коригувальника повітряних атак рашистів по Запоріжжю

Ним виявився місцевий мобілізований, який самовільно залишив військову частину і пішов на співпрацю з фсб, повідомляє СБУ.

Дезертир потрапив до уваги російської спецслужби, коли після втечі з підрозділу почав писати прокремлівські коментарі у чатах Телеграм-каналів. 

У месенджері на нього вийшов співробітник фсб і запропонував співпрацю. 

Після вербування агент почав збирати для рашистів дані про місця дислокації Сил оборони. 

Для цього він контактував зі знайомими, в яких під час побутових розмов завуальовано випитував «потрібну» йому інформацію. 

У разі одержання орієнтовних геолокацій фігурант виходив на місцевість, щоб провести там дорозвідку і «прозвітувати» куратору від фсб.  

Агент позначав на гугл-картах розташування потенційних «цілей» і відправляв відповідні скріншоти російській спецслужбі. 

Співробітники СБУ завчасно викрили зловмисника і провели заходи для убезпечення локацій Сил оборони в зоні ворожої розвідактивності. 

Надалі Служба безпеки затримала фігуранта за місцем його проживання. 

При обшуку в нього виявлено два мобільні телефони, які він по черзі використовував для законспірованих контактів з фсб через анонімний чат у месенджері. 

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.
 

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СБУвійнаЗапоріжжяагентокупанти
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