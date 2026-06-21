Армія окупантів за добу завдав 846 ударів по Запорізькій області, 5 загиблих, 13 поранених

За минулу добу російські окупанти завдали 846 ударів по 50 населених пунктах Запорізької області. П'ятеро людей загинули, ще тринадцять зазнали поранень. Про це повідомив у Телеграмі начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Війська РФ здійснили 34 авіаційні удари по Запоріжжю, Новомиколаївці, Зарічному, Таврійському, Зірниці, Новоолександрівці, Любицькому, Мирівці, Сторчовому, Ясній Поляні, Юрківці, Оріхову, Новоселівці, Свободі, Долинці, Копанях, Червоній Криниці, Новопавлівці, Преображенці та Новоукраїнці", - зазначив Федоров.

568 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Вільнянськ, Балабине, Новомиколаївку, Кушугум, Задорожнє, Резедівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Чарівне, Гуляйпільське, Воздвижівку, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Преображенку, Новоселівку, Рибне, Гірке та Косівцеве.

Зафіксовані 4 обстріли із РСЗВ по Малій Токмачці, Чарівному, Рибному.

240 артударів завдані по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Чарівному, Добропіллю, Прилуках, Рибному, Гуляйпільському та Староукраїнці.

Пʼятеро людей загинули, ще тринадцять зазнали поранень унаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району.

Надійшли 113 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.