Зеленський попри скандал з УПА приїде до Польщі

Президент Володимир Зеленський приїде до Гданська на конференцію з відновлення України, незважаючи на скандал навколо "героїв УПА".

У вівторок МЗС Польщі отримало ноту від української сторони щодо присутності Зеленського на конференції з відновлення України, яка відбудеться 25-26 червня в Гданську, повідомляє Rzeczpospolita.

Через конфлікт між Польщею та Україною щодо найменування військового підрозділу на честь героїв УПА приїзд Зеленського до Польщі був під питанням.

Джерело з польського уряду також підтвердило виданню присутність Зеленського на конференції в Гданську.

Польський Урядовий уповноважений з питань відбудови України Павел Коваль наголошував, що подія у Гданську є конференцією як Польщі, так і України, і тому обидві країни зацікавлені в її проведенні.

Конференція з питань відновлення України 2026 відбудеться 25-26 червня в Гданську. У заході візьмуть участь до п'яти тисяч гостей – глави держав, політики та представники бізнесу.

Фото: ОП.