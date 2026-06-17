Угорщина проведе розслідування щодо захоплення грошей «Ощадбанку»

В Угорщині буде проведено розслідування у зв’язку з діями окремих органів щодо захоплення українських інкасаторів та коштів "Ощадбанку".

Україна неодноразово наполягала на необхідності об’єктивного розслідування всіх обставин захоплення інкасаторів і цінностей Ощадбанку та адекватної компенсації за завдану фізичну і моральну шкоду.

"Ми доручили провести негайне внутрішнє розслідування в Національній податковій та митній адміністрації, Центрі боротьби з тероризмом та інших відповідних органах у зв’язку зі справою про український "золотий конвой". Генеральний прокурор повинен негайно зайнятися цим питанням", - написав прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр.