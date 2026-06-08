СБУ викрила ще одного російського агента на Дніпропетровщині

Ним виявився місцевий студент, який коригував обстріли Нікопольського району, який рашисти регулярно атакують керованими авіабомбами, ударними дронами та артилерією, повідомляє СБУ.

Зловмисник наводив ворожий вогонь по місцях тимчасового базування та логістичних центрах Сил оборони.



Також він намагався розвідати ключові мости та залізничні станції, які українські війська використовують для вантажних перевезень.



Щоб виявити потенційні «цілі», фігурант обходив прифронтову місцевість і фіксував їх на телефонну камеру.



Після розвідвилазок він узагальнював зібрані відомості для агентурного звіту, в якому фото «прив’язував» до геолокацій об’єктів на гугл-картах.



Згодом зловмисник виїхав на Черкащину, де сподівався «залягти на дно» в орендованому помешканні, щоб уникнути правосуддя.



Співробітники СБУ встановили адресу його перебування і затримали. Під час обшуку в нього вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.



Російські спецслужбісти завербували студента, коли він шукав «легкі заробітки» у Телеграм-каналах.



Невдовзі він отримав від рашистів «тестове» завдання: з’їздити в Київ, щоб відстежити місце паркування авто військовослужбовця і передати відповідні координати куратору з рф.



Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.