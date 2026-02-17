Бункер для «своїх»: у Слов’янську викрили агента, який готував підземну схованку для приходу рашистів

Ним виявився завербований ворогом 51-річний охоронець місцевої котельні, який коригував російські обстріли Слов’янська, повідомляє СБУ.



Фігурант потрапив у поле зору рашистів, коли публікував у Телеграм-каналах прокремлівські коментарі про свої очікування на повну окупацію регіону.



Після робочих змін на енергооб’єкті агент обходив прифронтове місто, щоб відстежити місця найбільшого зосередження особового складу і техніки Сил оборони.



Якщо до його уваги потрапляли українські військові, зловмисник позначав їхні геолокації на електронних картах.



Фіксував орієнтовну кількість захисників, найменування побачених озброєнь та призначення навколишніх будівель.



Під час розвідвилазок фігурант відстежував наслідки нещодавніх атак окупантів по Слов’янську із застосуванням керованих авіабомб та ударних дронів.



Зібрані відомості він узагальнював на власному смартфоні у вигляді агентурного «звіту» для куратора від фсб. Його особу вже встановлено контррозвідниками Служби безпеки України.



Співробітники СБУ завчасно викрили і задокументували злочини агента, а після убезпечення локацій Сил оборони, затримали його за місцем проживання.



При обшуках в оселі затриманого було виявлено підземний сховок, який він потайки облаштував, щоб «пересидіти» і дочекатися рашистів у разі боїв на вулицях міста.



У нього вилучено два мобільних телефони, з яких він для конспірації по черзі виходив на зв’язок з фсб через месенджер.



Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.



