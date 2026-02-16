У молдовському місті Кагул знайшли викрадену трирічну дівчинку з України

Генеральний інспекторат міграції заявив у понеділок, 16 лютого, що у Молдові знайшли трирічну дівчинку з України, яку викрав її батько. Про це повідомляє NewsMaker.

За даними Генерального інспекторату міграції, у жовтні 2025 року на тлі сімейного конфлікту батько забрав дівчинку з дитячого майданчика та незаконно вивіз із України.

Після цього українські органи оголосили дитину в розшук. Дівчинку та її батька знайшли у молдовському місті Кагул.

Дитину передали матері, і її життю та здоров'ю нічого не загрожує.

Зазначається, що чоловіка вже затримали.

Наразі він перебуває в ізоляторі поліції Кишинева. Молдовська влада розпочала процедуру його екстрадиції до України.

Раніше ForUA повідомляв, що Україна та Республіка Молдова підписали угоду про співробітництво щодо репатріації дітей без супроводу до держави походження.