Столиця

Кличко заявив про критичну ситуацію в Києві

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця України перебуває «на межі катастрофи», а збереження країни як незалежної держави залишається під питанням. «Нині питання про майбутнє нашої країни — чи зможемо ми вижити як незалежна держава — залишається відкритим», — зазначив Кличко в інтерв’ю газеті Financial Times.

За його словами, така ситуація пов’язана з тим, що Сполучені Штати наполягають на завершенні війни на умовах, які є невигідними для України.

Мер Києва також наголосив, що протягом останніх двох місяців російські авіаудари суттєво ускладнили ситуацію в столиці. За його словами, повторювані атаки призводять до відключень електропостачання, опалення та води.

Наразі 3,5 мільйона мешканців столиці переживають найсуворішу зиму з початку повномасштабного вторгнення. Ситуацію суттєво ускладнюють аномальні морози та масовані обстріли, під час яких Росія одночасно випускає сотні ракет і дронів. Основні удари ворога були спрямовані по трьох великих електростанціях, що забезпечують централізоване опалення Києва, а також по ключових енергооб'єктах по всій країні. Це спричинило масштабні відключення електрики, опалення та води в умовах, коли місто вкрите товстим шаром льоду й снігу.

Комунальні служби змушені постійно відновлювати пошкоджені мережі, однак нові удари з боку російських військ знову виводять інфраструктуру з ладу, через що ремонтні роботи доводиться розпочинати з нуля.

 Автор: Тетяна Андрійко

Кличко гуманітарна катастрофа ситуація в Києві відключення опалення
