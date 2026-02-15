Меморандум про взаєморозуміння: Каліфорнія продовжує лідирувати як стабільний трансатлантичний партнер України

Губернатор американського штату Каліфорнія Гевін Ньюсом підписав меморандуму про взаєморозуміння з Україною. Про це він повідомив в соцмережі Х.

"Сьогодні Каліфорнія підписала меморандум про взаєморозуміння з Україною. Навіть посеред хаосу та тривоги у Вашингтоні, Каліфорнія продовжує лідирувати як стабільний трансатлантичний партнер. Ми завжди будемо глобальним партнером на благо", - йдеться у повідомленні.

Пресслужба губернатора також наводить його слова про підтримку України.

"Каліфорнія підтримала Україну силами Національної гвардії, розгорнула польові госпіталі та взяла на себе зобов'язання щодо відновлення країни. Ми пишаємося тим, що можемо їм допомогти", - заявив Ньюсом.

ForUA нагадує, Каліфорнія стала першим штатом США, який долучився до глобальної мережі реагування на спалахи Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). Це рішення було ухвалене після того, як адміністрація американського лідера Дональда Трампа вивела Сполучені Штати зі складу ВООЗ.