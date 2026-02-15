﻿
Полiтика

Меморандум про взаєморозуміння: Каліфорнія продовжує лідирувати як стабільний трансатлантичний партнер України

Меморандум про взаєморозуміння: Каліфорнія продовжує лідирувати як стабільний трансатлантичний партнер України

Губернатор американського штату Каліфорнія Гевін Ньюсом підписав меморандуму про взаєморозуміння з Україною. Про це він повідомив в соцмережі Х. 

"Сьогодні Каліфорнія підписала меморандум про взаєморозуміння з Україною. Навіть посеред хаосу та тривоги у Вашингтоні, Каліфорнія продовжує лідирувати як стабільний трансатлантичний партнер. Ми завжди будемо глобальним партнером на благо", - йдеться у повідомленні. 

Пресслужба губернатора також наводить його слова про підтримку України. 

"Каліфорнія підтримала Україну силами Національної гвардії, розгорнула польові госпіталі та взяла на себе зобов'язання щодо відновлення країни. Ми пишаємося тим, що можемо їм допомогти", - заявив Ньюсом. 

ForUA нагадує, Каліфорнія стала першим штатом США, який долучився до глобальної мережі реагування на спалахи Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). Це рішення було ухвалене після того, як адміністрація американського лідера Дональда Трампа вивела Сполучені Штати зі складу ВООЗ.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

УкраїнамеморандумКаліфорніяпартнерствоГевін Ньюсом
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

The Telegraph: Росія робить ставку на виснаження України ціною великих втрат
Війна 14.02.2026 09:07:24
The Telegraph: Росія робить ставку на виснаження України ціною великих втрат
Читати
Під час навчань українські оператори дронів “розгромили” сили НАТО, - WSJ
Свiт 14.02.2026 08:04:11
Під час навчань українські оператори дронів “розгромили” сили НАТО, - WSJ
Читати
Рубіо, проігнорувавши перед цим зустріч у "Берлінському форматі", сьогодні зустрінеться із Зеленським
Полiтика 14.02.2026 07:39:34
Рубіо, проігнорувавши перед цим зустріч у "Берлінському форматі", сьогодні зустрінеться із Зеленським
Читати

Популярнi статтi