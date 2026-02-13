Програма PURL: Швеція оголосила про третій пакет допомоги Україні

Швеція внесе 100 млн доларів до ініціативи "Список пріоритетних потреб України" (PURL). Разом із Нідерландами, Норвегією та Великою Британією країна профінансує спільний пакет підтримки України на загальну суму $500 млн. Про це повідомляється на сайті уряду Швеції.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон зазначив, що цей внесок надасть Україні доступ до пріоритетних оборонних постачань зі США. Він наголосив, що протиповітряна оборона та боєприпаси мають вирішальне значення для захисту від постійних атак РФ.

За словами посадовця, Швеція разом із союзниками демонструє спільну відданість миру та безпеці в Європі через конкретні заходи для зміцнення обороноздатності України.

Зазначено, що це вже третій внесок Швеції до ініціативи PURL. З урахуванням цих 100 $млн країна надала Україні в межах програми фінансову підтримку на суму 435$ млн.

За підсумками останнього засідання Контактної групи з питань оборони України партнери погодили масштабний бюджет підтримки у розмірі $38 млрд на 2026 рік. Пріоритетними напрямами фінансування стануть закупівля дронів, посилення протиповітряної оборони та термінові поставки ракет до систем Patriot.

Програма Prioritised Ukraine Requirements List (PURL)

У липні 2025 року США і НАТО уклали угоду PURL (Prioritised Ukraine Requirements List — Перелік пріоритетних вимог для України), що передбачає надання зброї США в Україну за гроші країн Європи, координує відповідний процес НАТО.

В рамках програми закупівель PURL Україна може купувати зброю у США за виділені кошти європейських партнерів. ЗСУ можуть отримати велику кількість систем протиповітряної оборони, ракет та боєприпасів.