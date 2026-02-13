Мерц розпочав переговори з Макроном щодо європейського ядерного стримування

Німецький канцлер Фрідріх Мерц повідомив, що веде перемовини з президентом Франції Емманюелем Макроном щодо посилення європейської системи ядерного стримування. Заява прозвучала 13 лютого на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє Радіо Свобода.

«Це буде повністю інтегровано в систему ядерного обміну НАТО. У Європі не буде зон різного рівня безпеки», – зазначив Мерц. Він також наголосив, що Німеччина «абсолютно дотримується своїх юридичних зобов’язань» і не замінює НАТО власними силами.

Канцлер додав, що Європа повинна мати власну стратегію безпеки та стати повноцінним гравцем на глобальній арені. «Стаття 42 Договору про Європейський Союз зобов’язує нас надавати взаємну допомогу у разі збройного нападу», – підкреслив він.

Наразі Франція залишається єдиною державою ЄС із власним ядерним арсеналом. Раніше повідомлялося, що французькі сили ядерного стримування можуть бути розгорнуті на території Німеччини для захисту Європи, що викликало критику та занепокоєння в Росії.

Заява Мерца відбулася на тлі обговорень щодо зміцнення оборонних спроможностей Європи, збільшення оборонних витрат та формування більш самостійної політики безпеки на вимогу США.