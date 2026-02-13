﻿
Кривава ніч на Оболоні: дезертир підірвав гранату під час застілля, є загиблі

В Оболонському районі в ніч на 13 лютого 29-річний військовослужбовець, який перебуває у СЗЧ, прийшов у гості до свого товариша, де вони разом із компанією у кількості семи людей розпивали спиртні напої.

Під час раптового конфлікту, правопорушник підірвав на кухні гранату Ф-1, унаслідок чого 45-річний власник оселі загинув на місці події, ще один гість - місцевий мешканець 36 років із пораненнями тіла був госпіталізований, повідомляє поліція Києва.

Під час розшукових заходів патрульні поліцейські та оперативники затримали фігуранта. Останній зазнав осколкових поранень ноги та наразі перебуває під наглядом лікарів і правоохоронців.

Розпочато кримінальне провадження за п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України - умисне вбивство, вчинене способом небезпечним для життя багатьох осіб.

Затриманому готують повідомлення про підозру та вирішують питання про тримання під вартою.

 

