«Культурні сили» перетворили антидронову сітку на пам'ятник логістам

На Алеї захисників відбулося відкриття нової символічної інсталяції під назвою «Дорога життя». Проєкт присвячений критично важливій ролі військової логістики та тим зусиллям, які докладаються для забезпечення безпеки на фронтових шляхах.

Символізм та ідея проєкту

Інсталяція виконана у вигляді антидронової сітки, на якій за допомогою металевих елементів відтворено лінію кардіограми. Таке поєднання символізує безперервний рух і життєву важливість транспортних артерій, якими щодня доставляються боєприпаси, провізія та евакуюються поранені.

Проєкт реалізовано об’єднанням «Культурний десант» (Культурні сили) спільно з Державною спеціальною службою транспорту (ДССТ).

Чому це важливо

Автори інсталяції зазначають, що сьогодні більшість доріг, які ведуть до зони бойових дій, обладнані реальними антидроновими сітками. Ці конструкції стали невід’ємною частиною фронтового пейзажу, адже вони:

захищають військову техніку від ударів ворожих FPV-дронів;

рятують життя особового складу під час пересування;

забезпечують стабільність постачання у найгарячіші точки.

«Ця інсталяція — це подяка кожному, хто тримає логістичний фронт, і нагадування про те, якою ціною дається кожен кілометр безпечного шляху», — підкреслили під час відкриття.

Тепер «Дорога життя» стала частиною меморіального простору, нагадуючи цивільним про щоденні виклики, з якими стикаються військові водії та залізничники.