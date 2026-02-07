﻿
7 лютого у всіх регіонах України діятимуть обмеження споживання електроенергії, – Укренерго

У суботу, 7 лютого, у всіх регіонах України протягом всієї доби застосовуватимуть заходи обмеження споживання електроенергії, повідомляє "Укренерго".

Як причину обмежень, в “Укренерго” назвали наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. У компанії вкотре не конкретизували графіки погодинних обмежень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Лише підтвердили, що такі будуть. Натомість зазначили, що ситуація в енергосистемі може змінитись.

Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні, – додали у повідомленні.

Окремо в “Укренерго” нагадали про необхідність ощадливого споживання електроенергії.

У компанії також окремо зауважили, що масовані ракетно-дронові атаки, котрі РФ здійснила на українську енергосистему призвели до значних втрат доступної потужності через знищення або пошкодження об’єктів генерації, передачі та розподілу електричної енергії. Як наслідок – зараз у державі є регіони зі значним рівнем енергодефіциту. А оскільки енергосистема України – об’єднана, то проблема дефіциту потужності стосується її загалом, а не окремих частин. Неможливість задовольнити потреби усіх споживачів наявним обсягом доступної потужності призводить до запровадження вимушених обмежень – аварійних або погодинних відключень.

Популярнi статтi