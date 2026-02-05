﻿
Війна

ЗСУ завдали серії ударів ракетами «Фламінго» по полігону «Капустін Яр»

Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив проведення успішної операції з ураження військової інфраструктури на території РФ. Протягом січня 2026 року сили оборони здійснили серію ракетних ударів по полігону «Капустін Яр», який ворог використовує для запусків ракет типу «Орєшнік».

Наслідки влучань

За даними військового командування, для атаки були застосовані українські ракети «Фламінго». Внаслідок точних влучань на об'єкті зафіксовано такі руйнування:

  • Пошкодження будівель: низка адміністративних та технічних споруд отримала пошкодження різного ступеня тяжкості.

  • Руйнування ангарів: один із ангарів полігону зазнав суттєвих руйнувань.

  • Евакуація персоналу: через загрозу та наслідки обстрілів частину особового складу окупаційних військ було терміново евакуйовано з території об'єкта.

Полігон «Капустін Яр» у Астраханській області є ключовим майданчиком для випробувань та запусків російських ракет середньої дальності. Ураження цього об'єкта дозволяє суттєво знизити потенціал ворога у використанні озброєння типу «Орєшнік» та дезорганізувати роботу випробувальної бази.

 Автор: Галина Роюк

