Пародія на «перемир’я»: чому Трамп заплющує очі на путінський терор

Попри гучні заяви Трампа про згоду Путіна тиждень не обстрілювати Україну, російські загарбницькі війська здійснили чергову масовану атаку по українських енергетичних і інших цивільних об’єктах. Про те, чому Кремль дозволяє собі відверто ігнорувати сигнали очільника Білого дому – далі в матеріалі ForUA.

Чергова масована російська атака відбулася в ніч на 3 лютого – якраз у переддень запланованих переговорів команд України, Росії та Сполучених Штатів у Абу-Дабі. Невдовзі після неї нинішній господар Овального кабінету – ні, не прокоментував порушення домовленостей з боку Москви, а похизувався «хорошими новинами» щодо припинення війни в Україні. «Ми вже врегулювали вісім воєн, і я думаю, що ми добре справляємося з Україною та Росією. Вперше я кажу, що, знаєте, я думаю, що, можливо, у нас будуть хороші новини», – заявив американський лідер.

Також він розповів про свій дзвінок Путіну, під час якого президент США попросив його не обстрілювати українські міста протягом тижня: «І я запитав його, чи не міг би він на тиждень припинити обстріл, щоб ракети не летіли на Київ чи інші міста, і він погодився це зробити, тож це вже щось».

Прискіпливо спостерігаючи за меседжами, продукованими очільником Білого дому, на Банковій вустами президента Зеленського вказали на те, що усім притомним людям й так очевидно - росіяни порушили домовленість зі США про так зване енергетичне перемир’я. «Фактично перемир’я почалося в ніч на п’ятницю, і в ніч на 3 лютого росіяни порушили обіцянку. Або Росія тепер вважає, що у тижні неповні 4 дні замість 7, або вони реально роблять ставку на війну і просто дочекалися найбільш холодних днів», - акцентував глава держави. Він окремо наголосив, що перемир’я мало тривати до наступного засідання тристоронньої групи, «яке не з української ініціативи відклали на 4-5 лютого».

«Американці логічно запропонували – перемир’я до наступної зустрічі. Цей російський удар порушує те, про що домовлялася американська сторона, і повинні бути наслідки для Росії», – наголосив президент Зеленський, додавши при цьому, що робота української переговорної команди в Абу-Дабі буде «скоригована» через масовану російську атаку.

Водночас міністр закордонних справ Андрій Сибіга деталізував, що у ніч на 3 лютого Росія завдала ударів 450 безпілотниками і понад 60 крилатими ракетами, а також балістикою, передусім по енергетичній інфраструктурі. «Путін дочекався посилення морозів і накопичив дрони й ракети, щоб продовжувати геноцидальні удари проти українського народу. Ані очікувані дипломатичні зусилля в Абу-Дабі цього тижня, ані його обіцянки США не стримали його від терору проти звичайних людей посеред найсуворішої зими. Ми маємо справу з терористами, яких потрібно змушувати зупинитися», – наголосив головний дипломат країни. Глава польського зовнішньополітичного відомства Радослав Сікорський додав до своєї публікації в X допис очільника української дипломатії і зазначив, що це «все, що стосується обіцянки Владіміра Путіна, даної президенту США Дональду Трампу».

Відреагувала на крайній акт масового ростерору і посол ЄС в Україні Катаріна Матернова. Вона розповіла у соцмережах, що спала у ванній і що «це була дуже гучна ніч». «Це не якісь побічні ефекти війни. Це російська стратегія. Зимовий холод використовується як зброя. Тепло– й електрогенерація – це цілі. Я щоночі думаю про тисячі людей, які дрижать від холоду у себе вдома… Я в захваті від того, як Україна тримається», - додала пані посол.

Своєю чергою міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна розкритикував Росію за масований удар зазначивши, що «це не дипломатія, це державний терор». «Будь-що менше, ніж максимальний тиск на агресора, сприяє скоєнню злочину», - акцентував він.

Тим часом сенатор-республіканець Ліндсі Грем звернувся до Дональда Трампа з наступним проханням: «Після цієї масованої атаки я закликаю президента США розпочати процес надання Україні ракет «Томагавк», що стало б переломним чинником у військовому сенсі. У найближчі дні та тижні ми маємо посилювати тиск на Путіна. Будь-які переговори, які виглядатимуть як надмірна винагорода за агресію, запустять ланцюг катастроф у всьому світі».

Слід зазначити, що відносини республіканця Ліндсі Грема з Дональдом Трампом еволюціонували від жорсткої критики до статусу одного з його ключових союзників у Сенаті. Грем використовує гру в гольф та особистий вплив, щоб просувати питання припинення війни в Україні та посилення санкцій проти Росії. Пан Грем активно працює з Трампом, намагаючись зацікавити його фінансовими аспектами війни в Україні, зокрема через видобуток рідкоземельних мінералів.

Втім, попри те, що провідні американські медіа називають Ліндсі Грема впливовою фігурою, до якої президент США повсякчас прислухається, цього разу Трамп пропустив заклик політичного соратника повз вуха. Більш того, він заявив, що Путін «дотримав свого слова» щодо оголошеного «енергетичного перемир’я». Під час спілкування з журналістами у Білому домі в ніч проти середи, 4 лютого за Києвом, Трамп зауважив: «Пауза була з неділі (25 січня – ред.) до неділі (1 лютого – ред.) Вона завершилася, і Путін сильно вдарив по них. Він дотримав свого слова. Один тиждень – це багато... бо там дуже-дуже холодно». На питання про ймовірне продовження паузи Трамп відповів наступним чином: «Я б хотів, щоб він (Путін – ред.) це зробив. Я хочу, щоб він закінчив війну».

Попри, скажімо м’яко, криві дзеркала, у яких президент США часто-густо бачить реальність, хочеться щиро подякувати, по-перше, американським колегам-журналістам, які при кожному контакті з паном Трампом піднімають питання російсько-української війни в адекватному ключі, а по-друге, світовим лідерам, які здійснюють ідентичні кроки.

Так сталося і цього разу. Зокрема перед світанком 4 лютого, вже після зустрічі очільника Білого дому з пресою прем’єр-міністр Великобританії провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів. Як принагідно зазначає офіс глави британського уряду, «лідери обговорили ситуацію в Україні, зокрема жорстокі напади Росії на країну, що відбулися напередодні вночі». Кір Стармер зазначив, що «жорстокі атаки Путіна на критичну інфраструктуру, зокрема енергетичні системи, були особливо підлими, оскільки температура опустилася нижче -20°C».

У тому, що для самих росіян так зване «енергетичне перемир’я», яке не виконується – це хіба що інструмент просто тягнути час на фоні переговорів переконаний експерт з озброєнь Defense Express військовослужбовець 413 полку СБС «Рейд» Іван Киричевський. «Насправді поширене уявлення про те, що росіянам достатньо тижня для суттєвого посилення їх арсеналу дронів та ракет, є, м’яко кажучи, перебільшеним, позаяк цикл виробництва таких засобів ураження сягає мінімум кілька місяців точно. Умовно кажучи – для ударів взимку ракети та «Шахеди» треба починати заготовляти влітку. Тобто лише одного тижня для накопичення додаткового арсеналу росіянам недостатньо. Цього може бути достатньо хіба що для дорозвідки наших енергооб’єктів та планування нових ударів. Те, як РФ витрачає свої ракети, взагалі так і проситься назвати «ракетним арсеналом Шредінгера». В тому плані, що рашисти за 1 місяць можуть спокійно відстріляти кількамісячний запас ракет, і при цьому все одно буде запас на 2-3 удари. Якщо конкретніше: ну, от за січень Росія відстріляла по нас 91 балістичну ракету, і це обсяг виробництва мінімум на 2 місяці. Водночас зараз ніхто не візьметься стверджувати, що в росіян нема балістичних ракет для нових ударів, і це тільки початок місяця. Простіше кажучи ситуація виглядає так, що для самих росіян оце неясне «енергетичне перемир’я», яке й не виконується – це хіба що інструмент просто тягнути час на фоні переговорів в Абу-Дабі», - підсумовує експерт.