Президент Украъни Володимир Зеленський провів нараду з переговорною командою перед новим раундом тристоронніх зустрічей. Вони очікуються найближчим часом. Про це глава держави розповів у Telegram.

За його словами, нові зустрічі у тристоронньому форматі між Україною, США та РФ відбудуться 4-5 лютого.

"Провів нараду з нашою переговорною командою перед новим раундом тристоронніх зустрічей. Очікуємо зустрічі найближчим часом, уже в середу й четвер цього тижня", — йдеться у повідомленні.

Він заначив, що на нараді зібрались майже всі учасники переговорної команди, а саме: секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Рустем Умєров, що очолює делегацію для перемовин із російською стороною, керівник Офісу Президента Кирило Буданов, перший заступник очільника ОП Сергій Кислиця, начальник Генштабу Збройних сил Андрій Гнатов та радник керівника Офісу Президента Олександр Бевз. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія також братиме участь у наступних перемовинах. З ними погодив рамки розмови й конкретні завдання.

За словами Зеленського, українська делегація матиме також і двосторонні зустрічі з американською стороною. Він зауважив, що Україна готова до реальних кроків. Переконаний, що реально досягти гідного та тривалого миру. Також команда вважає, що двосторонній документ щодо гарантій безпеки зі США готовий, розраховують на подальшу предметну роботу щодо документів по відновленню та економічному розвитку.

"Розраховуємо і на те, що американська сторона може бути й надалі рішучою в забезпеченні необхідних умов для діалогу. Заходи з деескалації, які фактично запрацювали в ніч на минулу пʼятницю, допомагають досягти довіри людей до процесу перемовин і до можливого результату. Війну треба завершувати. Дякую всім у світі, хто допомагає", — додав він.