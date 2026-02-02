Пастка «формули Анкориджа»: чому поступки на Донбасі стануть фундаментом для нової війни

Доля Донецької області залишається головним «каменем спотикання» у мирних переговорах, які мають відновитися в Абу-Дабі за посередництва адміністрації Трампа. Як повідомляє The New York Times, Кремль безкомпромісно вимагає передачі понад 2 тисяч квадратних миль (близько 5,4 тис. кв. км) території Донеччини, які досі контролюються Києвом.

Державний секретар США Марко Рубіо підтвердив у Сенаті, що питання Донецької області — це «єдиний пункт, що залишився» і який досі не вдалося узгодити. Однак аналітики та експерти попереджають: виконання забаганок Путіна не принесе сталого миру, а навпаки — створить умови для подальшої агресії.

Чому Путін зациклений на Донеччині?

Експерти виділяють кілька критичних причин, чому Росія відмовилася від претензій на частини Херсонщини та Запоріжжя, але «мертвою хваткою» тримається за Донецьку область:

Символізм та пропаганда: Слов’янськ і Краматорськ є символами початку російської агресії 2014 року. Поразка у спробі захопити ці міста після 12 років війни може стати фатальним ударом по авторитету Путіна серед радикальних націоналістів РФ.

Військова стратегія: Території, які контролює Україна, є найбільш укріпленими ділянками фронту з оборонними спорудами, що будувалися з 2014 року. Втрата цих позицій зробить Україну беззахисною перед майбутніми атаками.

Ресурсний шантаж: Саме на підконтрольній Україні території знаходиться водозабір каналу Сіверський Донець-Донбас. Путін прямо заявляв, що водна криза в окупованому Донецьку буде розв’язана лише після повного захоплення регіону.

«Формула Анкориджа» та ризики для України

За даними видання, Росія апелює до так званої «формули Анкориджа» — ймовірних домовленостей між Трампом і Путіним на Алясці, згідно з якими РФ припиняє вогонь в обмін на повний контроль над Донецькою областю.

Олександр Габуєв, директор Carnegie Russia Eurasia Center, зазначає, що така поступка стане «бомбою уповільненої дії» для української єдності:

«Люди проливали за це кров. Багато сімей втратили близьких у боях за Донбас. Здача цих земель за столом переговорів може розколоти суспільство».

Ба більше, захоплення територій через дипломатію, яких Росія не змогла здобути силою, дозволить Кремлю проголосити повну стратегічну перемогу. Це лише переконає Москву в ефективності сили та дасть час для підготовки до нового етапу війни.

Президент України Володимир Зеленський наголошує на неможливості порушення територіальної цілісності без всеукраїнського референдуму, пропонуючи натомість створення демілітаризованих зон на паритетних засадах. Проте наразі позиції сторін залишаються діаметрально протилежними, а Донбас — головним викликом для планів швидкого завершення війни.