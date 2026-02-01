﻿
Полiтика

Україна та НАТО узгодили пріоритети співпраці: посилення ППО, розвиток Patriot, F-16 і HIMARS

Україна та НАТО узгодили пріоритети співпраці: посилення ППО, розвиток Patriot, F-16 і HIMARS

Україна та НАТО узгодили ключові пріоритети співпраці. Серед них – посилення протиповітряної оборони, розвиток систем Patriot, літаків F-16 і реактивних систем HIMARS, а також спільна робота для досягнення технологічної переваги. Про це повідомило Міноборони України.

Міністр оборони Михайло Федоров зустрівся зі старшим представником НАТО в Україні Патріком Тернером та генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом – командувачем спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України.

Федоров подякував НАТО за підтримку та координацію оборонної допомоги, зокрема в межах ініціативи PURL, через яку Україна отримує боєприпаси для протиповітряної оборони.

За словами міністра, головний пріоритет зараз – захист неба, і для цього Україна змінює систему “малої” ППО.

Сторони погодили ключові напрямки співпраці: посилення ППО, розвиток Patriot, F-16 і HIMARS, а також спільну роботу над технологічною перевагою.

 – Україна ділиться з партнерами унікальним бойовим досвідом, реальними даними з поля бою та технологічними рішеннями, які вже працюють, – зазначив очільник Міноборони.

Окремо обговорили координацію формату "Рамштайн" разом із Німеччиною та Великою Британією, щоб пришвидшити ухвалення рішень і постачання необхідної допомоги Україні.

ForUA нагадує, генсек НАТО Марк Рютте закликав країни ЄС не обмежувати використання позики для України у розмірі €90 млрд виключно закупівлями всередині ЄС.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

співпрацявинищувачіУкраїна-НАТОзасоби ППОМихайло Федоров
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Експоліцейський заробив мільйони на держпрограмі "єОселя"
Надзвичайні події 30.01.2026 21:07:00
Експоліцейський заробив мільйони на держпрограмі "єОселя"
Читати
Окупанти нарощують резерви та активізують наступальні дії, – Сирський
Війна 30.01.2026 20:38:12
Окупанти нарощують резерви та активізують наступальні дії, – Сирський
Читати
Потрібно більше захисту і більше наших дій у відповідь, – Зеленський про посилення малої протидронової ППО
Полiтика 30.01.2026 20:09:59
Потрібно більше захисту і більше наших дій у відповідь, – Зеленський про посилення малої протидронової ППО
Читати

Популярнi статтi