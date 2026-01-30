Генсек ООН Гутерреш попереджає про неминучий фінансовий крах організації, – Reuters

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерреш заявив державам-членам, що організація перебуває під загрозою "неминучого фінансового краху", посилаючись на несплачені внески та бюджетне правило, яке змушує повертати невитрачені кошти.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на листа до послів від 28 січня, отриманого в розпорядження.

Агенція зазначає, що раніше генсек ООН неодноразово говорив про погіршення кризи ліквідності організації, але цього разу йдеться про найсуворіше попередження. Воно пролунало на тлі того, що її головний донор, Сполучені Штати, відступають від багатосторонності на багатьох фронтах.

"Криза поглиблюється, загрожуючи виконанню програм та ризикуючи фінансовим крахом. І ситуація погіршиться ще більше найближчим часом", — йдеться у листі.

Reuters нагадує, що США скоротили добровільне фінансування установ ООН та відмовилися здійснювати обов'язкові платежі до свого регулярного бюджету та бюджету миротворчих операцій.

Раніше американський лідер Дональд Трамп назвав ООН такою, що має "великий потенціал", але сказав, що вона його не реалізує. У зв'язку з цим створив Раду миру, яка, на думку деяких, може підірвати цей старий міжнародний орган.

Заснована в 1945 році, ООН має 193 держави-члени та працює над підтримкою міжнародного миру та безпеки, просуванням прав людини, сприянням соціальному та економічному розвитку, а також координацією гуманітарної допомоги.

