Росія заявила про готовність призупинити удари по Україні

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Російська Федерація готова утриматися від масованих ударів по території України в термін до 1 лютого. За його словами, таке рішення ухвалене у відповідь на запит Дональда Трампа з метою створення «сприятливого фону» для майбутнього переговорного процесу.

У Москві підкреслили, що цей крок розцінюється як жест доброї волі та демонстрація відкритості до діалогу, який пропонує адміністрація США. Пєсков зазначив, що пауза в обстрілах має стати фундаментом для початку обговорення «параметрів врегулювання конфлікту».

Основні тези заяви:

Термін дії: Тимчасовий мораторій на удари діятиме до 1 лютого.

Причина: Офіційне або неформальне звернення Дональда Трампа до російського керівництва.

Мета: Формування атмосфери довіри перед запланованими контактами між Вашингтоном та Москвою.

Умова: Пєсков не уточнив, чи залежить ця позиція від зустрічних кроків з боку України або західних партнерів.

Наразі українська сторона та представники адміністрації Трампа офіційно не коментували цю заяву. Експерти зазначають, що такі заяви можуть бути частиною складнішої дипломатичної гри напередодні повноцінного вступу Трампа в переговорний процес.