﻿
Суспiльство

Садовий закликає львів'ян готуватися до надзвичайної ситуації, зробити запаси їжі, води та ліків

Садовий закликає львів'ян готуватися до надзвичайної ситуації, зробити запаси їжі, води та ліків

У Львові громадян закликали підготуватися до надзвичайної ситуації: зробити записи їжі, води та медикаментів. Заходи посилюються у зв’язку з морозами та можливістю обстрілів. Про це йдеться у дописі мера міста Андрія Садового.

Він попросив заздалегідь перевірити укриття, зарядити павербанки та зарядні станції. 

"Не моя робота передбачати ракетні обстріли чи коментувати гучні заяви про "енергетичне перемир’я". Що знаю точно: синоптики на ці вихідні прогнозують сильний мороз. Він може бути сильнішим за попередній. Ворог у нас такий, що може скористатися цим і спробувати вдарити по критичній інфраструктурі наших міст. Тому у Львові запущено режим підготовки до надзвичайної ситуації", — пояснив Садовий.

За його словами, комунальні служби знають, що робити, важливо, щоб готовими були й мешканці міста.

Він дав низку рекомендацій: 

  • Важливо точно знати, де розташоване найближче укриття, і перевірити його стан перед використанням.
  • Завчасно зарядити павербанки та станції живлення, але не залишати без нагляду під час зарядки.
  • Підготувати мінімальний запас продуктів, питної води та необхідних медикаментів.
  • Дізнатися, чи є у вашому будинку люди похилого віку або з інвалідністю, які не можуть пересуватися самостійно. У разі небезпеки допомогти їм та повідомити про ситуацію на міську гарячу лінію.

Також міська влада закликала не зливати воду з батарей у разі тимчасового відключення теплопостачання. 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Львівагресія рфпогода в УкраїніАндрій Садовийнадзвичайна ситуація
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Франція хоче, щоб запровадити особливо жорсткі санкції проти РФ
Полiтика 29.01.2026 13:13:54
Франція хоче, щоб запровадити особливо жорсткі санкції проти РФ
Читати
Европа хоче замінити розвіддані від США для України
Війна 29.01.2026 12:54:17
Европа хоче замінити розвіддані від США для України
Читати
Тепло для цілого мегаполіса: Італія передає Україні рекордну кількість котлів та генераторів
Енергетика 29.01.2026 12:32:31
Тепло для цілого мегаполіса: Італія передає Україні рекордну кількість котлів та генераторів
Читати

Популярнi статтi