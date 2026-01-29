Відбувся масштабний обмін: в Україну повернули тіла 1000 оборонців

Сьогодні, 29 січня, відбувся масштабний репатріаційний захід, у результаті якого на підконтрольну територію України повернули тіла тисячі загиблих оборонців.

Про це офіційно повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Процес повернення відбувся в межах стамбульських домовленостей та за сприяння Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Згідно з заявами російської сторони, репатрійовані останки належать українським військовослужбовцям.

Подальші кроки та ідентифікація

Наразі тіла передано представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам. Процедура ідентифікації включатиме:

Проведення молекулярно-генетичних експертиз (ДНК-тестів).

Роботу слідчих щодо встановлення обставин загибелі.

Передачу ідентифікованих тіл рідним для гідного поховання.

У Координаційному штабі наголосили, що держава вживає всіх необхідних заходів для того, щоб кожен герой був упізнаний, а родини отримали змогу попрощатися зі своїми близькими.